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Posted 11 сентября, 19:39

Published 11 сентября, 19:39

Modified 11 сентября, 19:41

Updated 11 сентября, 19:41

Богатых уфимцев заставят платить больше

Богатых уфимцев заставят платить больше

11 сентября 2024, 19:39
Фото: 1MI
Такое решение приняли местные власти сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Очередное заседание уфимского Горсовета провели мундепы во вторник, 10 сентября. В ходе собрания народные избранники рассмотрели ряд проектов решений, подготовленных мэрией.

Так, парламентарии включили в повестку изменение налогов на имущество физлиц. Увеличение суммы обязательных платежей коснётся горожан — владельцев участков с кдастровой стоимостью выше ₽10 млн. Для них налоги на недвижимость с 0,22-0,24% увеличится до 0,3%.

Кроме того, владельцам участков с кадастровой стоимостью, превышающей ₽250 млн, придётся платить уже 2,5% вместо прежних 2%. Отметим, все изменения вводятся вслед за федеральными поправками.

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