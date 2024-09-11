Богатых уфимцев заставят платить больше

Так, парламентарии включили в повестку изменение налогов на имущество физлиц. Увеличение суммы обязательных платежей коснётся горожан — владельцев участков с кдастровой стоимостью выше ₽10 млн. Для них налоги на недвижимость с 0,22-0,24% увеличится до 0,3%.