Богатых уфимцев заставят платить больше

Posted 11 сентября, 19:39
Published 11 сентября, 19:39
Modified 11 сентября, 19:41
Updated 11 сентября, 19:41
Очередное заседание уфимского Горсовета провели мундепы во вторник, 10 сентября. В ходе собрания народные избранники рассмотрели ряд проектов решений, подготовленных мэрией.
Так, парламентарии включили в повестку изменение налогов на имущество физлиц. Увеличение суммы обязательных платежей коснётся горожан — владельцев участков с кдастровой стоимостью выше ₽10 млн. Для них налоги на недвижимость с 0,22-0,24% увеличится до 0,3%.
Кроме того, владельцам участков с кадастровой стоимостью, превышающей ₽250 млн, придётся платить уже 2,5% вместо прежних 2%. Отметим, все изменения вводятся вслед за федеральными поправками.