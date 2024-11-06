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Пенсия

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Снижение пенсионного возраста задумали в Башкирии
6 ноября, 07:47
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
Где работать пенсионеру в Башкирии
1 октября, 15:31
Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать
23 сентября, 15:50
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Изменения в законе: что ждет уфимцев с 1 июля 2024 года
27 июня, 15:29
Повышение пенсий с 1 июля: уфимские пенсионеры обогатятся на крупную сумму денег
26 июня, 13:46
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии
В Куюргазинском районе бывшему опекуну вынесли приговор за присвоение пенсии недееспособного подопечного, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
20 июня, 07:33
В Госдуме отвергли законопроект депутатов Курултая Башкирии
8 мая, 08:09
В Башкирии за год пенсии выросли в среднем на 7,7%
25 апреля, 04:16
2023
Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии
О повышении страховых пенсий сообщает пресс-служба Соцфонда Башкирии.
14 декабря 2023, 06:44
Стало известно у кого в Башкирии вырастут пенсии в 2024 году
В Башкирии пенсионерами являются 1 млн 136 тысяч граждан.
20 ноября 2023, 12:05
Назван средний размер пенсии в Башкирии
Данные Росстата по состоянию на первое октября текущего года опубликованы на сайте ЕМИСС, сообщает UfaTime.ru
8 ноября 2023, 10:07
В ноябре пенсионеры Башкирии получат выплаты раньше обычного
Об этом сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда по региону
1 ноября 2023, 14:44
Назван средний размер пенсий в Башкирии
Размер пенсий работающих пенсионеров существенно ниже неработающих.
25 октября 2023, 04:16
Жителям Башкирии проиндексируют пенсии на 7,5%
Индексация выплат будет проведена в начале 2024 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
4 октября 2023, 09:52
Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году
Рассказываем, кому и насколько проиндексируют пенсии.
25 сентября 2023, 07:33
Стало известно, сколько получают пенсионеры в Башкирии
21 сентября 2023, 12:13
Бывший судья КС Башкирии требует от правительства пособие и пенсию через суд
Накануне, 19 сентября, Кировский районный суд взял на рассмотрение иск экс-судьи конституционного суда республики.
20 сентября 2023, 05:41
Хочу на пенсию: как посчитать вашу пенсию в Башкирии
15 сентября 2023, 08:08

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