Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации

Напомним, по улице Рыленко власти города обещают запустить движение автомобилей уже с 1 октября 2024 года. Однако часть дедлайнов всё же была сорвана — так, часть улицы Пугачёва (от Геофизиков до Бородинской) дорожники смогут закончить только в третьем квартале 2025 года. Причиной тому послужили тяготы с выкупом помещений под снос у собственников.