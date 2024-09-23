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Posted 23 сентября, 17:28

Published 23 сентября, 17:28

Modified 23 сентября, 18:25

Updated 23 сентября, 18:25

Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации

Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации

23 сентября 2024, 17:28
Фото: мэрия Уфы
Администрация столицы Башкирии отчиталась в понедельник, 23 сентября, о ходе дорожных работ в микрорайоне Кузнецовский затон.

Готовность проекта «Южные ворота», согласно информации мэрии Уфы, на 23 сентября составляет 75%. Напомним, в них входят новая улица Генерала Рыленко, обновление улицы Пугачёва и двухуровневая развязка между двумя транспортными артериями.

Напомним, по улице Рыленко власти города обещают запустить движение автомобилей уже с 1 октября 2024 года. Однако часть дедлайнов всё же была сорвана — так, часть улицы Пугачёва (от Геофизиков до Бородинской) дорожники смогут закончить только в третьем квартале 2025 года. Причиной тому послужили тяготы с выкупом помещений под снос у собственников.

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