Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации

Posted 23 сентября, 17:28
Published 23 сентября, 17:28
Modified 23 сентября, 18:25
Updated 23 сентября, 18:25
Готовность проекта «Южные ворота», согласно информации мэрии Уфы, на 23 сентября составляет 75%. Напомним, в них входят новая улица Генерала Рыленко, обновление улицы Пугачёва и двухуровневая развязка между двумя транспортными артериями.
Напомним, по улице Рыленко власти города обещают запустить движение автомобилей уже с 1 октября 2024 года. Однако часть дедлайнов всё же была сорвана — так, часть улицы Пугачёва (от Геофизиков до Бородинской) дорожники смогут закончить только в третьем квартале 2025 года. Причиной тому послужили тяготы с выкупом помещений под снос у собственников.