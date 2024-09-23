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Posted 23 сентября, 17:13

Published 23 сентября, 17:13

Modified 23 сентября, 18:27

Updated 23 сентября, 18:27

Уфимец провернул мошенничество с iPhone

Уфимец провернул мошенничество с iPhone

23 сентября 2024, 17:13
Фото: 1MI
Житель башкирской столицы попался на избитом способе обмана со смартфонами, сообщили понедельник, 23 сентября, в прокуратуре Республики Башкортостан.

Как пишет ведомство, в конце 2023 года уфимец через один из маркетплейсов приобрёл модель телефона марки Apple. Уже в пункте выдачи заказов, дождавшись прибытия товара, ушлый покупатель вынул заветный «яблочный» смартфон из коробки и заменил его на муляж. Сразу после этого аферист подошёл к сотруднику ПВЗ, заявив, что хотел бы отменить заказ на ₽120 000 — коробку с новым содержимым в итоге отправили обратно продавцу.

Потерпевший, в свою очередь, спустя время написал на недобросовестного покупателя заявление в полицию. Вскоре уфимца задержали.

Суд Кировского района Уфы назначил мужчине два года условно с тем же испытательным сроком. В законную силу приговор пока не вступил, стороны могут его обжаловать.

В Уфе iPhone 16 поражает ценой
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Ранее Mkset рассказывал о том, сколько стоит в Башкирии новый iPhone 16, который презентовали в сентябре 2024 года.

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