Уфимец провернул мошенничество с iPhone

Posted 23 сентября, 17:13
Published 23 сентября, 17:13
Modified 23 сентября, 18:27
Updated 23 сентября, 18:27
Как пишет ведомство, в конце 2023 года уфимец через один из маркетплейсов приобрёл модель телефона марки Apple. Уже в пункте выдачи заказов, дождавшись прибытия товара, ушлый покупатель вынул заветный «яблочный» смартфон из коробки и заменил его на муляж. Сразу после этого аферист подошёл к сотруднику ПВЗ, заявив, что хотел бы отменить заказ на ₽120 000 — коробку с новым содержимым в итоге отправили обратно продавцу.
Потерпевший, в свою очередь, спустя время написал на недобросовестного покупателя заявление в полицию. Вскоре уфимца задержали.
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