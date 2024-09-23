Уфимец провернул мошенничество с iPhone

Как пишет ведомство, в конце 2023 года уфимец через один из маркетплейсов приобрёл модель телефона марки Apple. Уже в пункте выдачи заказов, дождавшись прибытия товара, ушлый покупатель вынул заветный «яблочный» смартфон из коробки и заменил его на муляж. Сразу после этого аферист подошёл к сотруднику ПВЗ, заявив, что хотел бы отменить заказ на ₽120 000 — коробку с новым содержимым в итоге отправили обратно продавцу.