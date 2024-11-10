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Зарплаты

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Ноябрь
Кто в Уфе получает ₽180 тысяч
10 ноября, 13:24
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Октябрь
Уфимцам не нужны новогодние корпоративы
30 октября, 17:24
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Уфимские хоккеисты играли за еду
19 октября, 14:29
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
В Уфе ищут согласных работать за ₽150000
6 октября, 14:18
Уфимцы получают меньше казанцев
4 октября, 15:31
Сентябрь
«Зачем работать, когда и так платят!»
25 сентября, 16:43
Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать
23 сентября, 15:50
В Уфе ищут согласных на зарплату в ₽200 000
15 сентября, 15:21
Богатых уфимцев заставят платить больше
11 сентября, 19:39
«Чоповцы» рисковали собой за еду в Башкирии
11 сентября, 18:17
Уфимцы хотят нереальных зарплат
6 сентября, 15:40
Август
В Башкирии врачи пахали бесплатно
26 августа, 13:48
Зарплаты в Башкирии подняли на 31%
7 августа, 09:51
Июль
Кому в Башкирии платят больше ₽500 000
29 июля, 04:28
Пенсию в Башкирии увеличат
26 июля, 11:40
Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам
8 июля, 08:04

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