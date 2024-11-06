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Ноябрь
Каждый третий уфимец — нищий
6 ноября, 08:49
Башкирия держит сладкую марку
4 ноября, 12:20
Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии
4 ноября, 05:10
Октябрь
Вежливость обошлась в ₽1 млн вахтовику из Башкирии
31 октября, 04:46
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Уфимцам надоело обеспечивать жён
18 октября, 09:45
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
Уфа перестает вселять надежду
10 октября, 11:40
Уфимцы завтракают пивом и надеждами
9 октября, 02:38
Срочно. Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
7 октября, 13:48
Уфимцы завтракают объедками
7 октября, 09:41
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
Сентябрь
Больничный страшнее смерти: уфимцы слишком любят работать
23 сентября, 15:50
ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие
17 сентября, 10:46
Уфимки сбегают от мужей и детей под предлогом работы
10 сентября, 16:03
Не все уфимские учителя поддержали запрет мобильников на уроках
1 сентября, 07:24
Август
Треть Уфы не выйдет на работу в понедельник
28 августа, 08:12
Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты
20 августа, 14:08
Июнь
60% уфимцев признались в зависимости
5 июня, 15:12

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