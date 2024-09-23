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Posted 23 сентября, 13:14

Published 23 сентября, 13:14

Modified 23 сентября, 18:47

Updated 23 сентября, 18:47

Кому в Уфе платят от ₽100000

Топ-6 самых доходных вакансий в Уфе

23 сентября 2024, 13:14
Фото: 1MI

Кому в Уфе платят от ₽100000

Сюжет
Башкирия
Если вы задумываетесь о том, где в Уфе можно заработать больше всего, то мэрия города подготовила для вас интересный список самых прибыльных сфер деятельности на рынке труда.

Согласно последним данным на 22 сентября, некоторые профессии предлагают весьма привлекательные зарплаты.

На первом месте находятся инженеры-программисты, которые могут рассчитывать на доход от 77 000 до 103 000 рублей. Эта профессия продолжает оставаться одной из самых востребованных и высокооплачиваемых в условиях цифровизации.

Следом за ними идут шлифовщики, чья зарплата стартует от 102 000 рублей. Эта специальность требует высокой квалификации и точности, что и отражается на уровне оплаты труда.

Водители автомобилей также не остались без внимания — их заработок варьируется от 90 000 до 120 000 рублей. Не менее важную роль играют и медицинские специалисты. Например, детский уролог-андролог может рассчитывать на зарплату от 82 000 рублей.

Для водителей с категорией Е также есть хорошие перспективы — их заработок составляет от 80 000 до 120 000 рублей. Как считают эксперты, это связано с увеличением грузоперевозок и потребностью в профессиональных водителях.

Замыкает список главный специалист по технологиям, который может зарабатывать от 75 000 рублей.

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