Топ-6 самых доходных вакансий в Уфе

Posted 23 сентября, 13:14
Published 23 сентября, 13:14
Modified 23 сентября, 18:47
Updated 23 сентября, 18:47
Согласно последним данным на 22 сентября, некоторые профессии предлагают весьма привлекательные зарплаты.
На первом месте находятся инженеры-программисты, которые могут рассчитывать на доход от 77 000 до 103 000 рублей. Эта профессия продолжает оставаться одной из самых востребованных и высокооплачиваемых в условиях цифровизации.
Следом за ними идут шлифовщики, чья зарплата стартует от 102 000 рублей. Эта специальность требует высокой квалификации и точности, что и отражается на уровне оплаты труда.
Водители автомобилей также не остались без внимания — их заработок варьируется от 90 000 до 120 000 рублей. Не менее важную роль играют и медицинские специалисты. Например, детский уролог-андролог может рассчитывать на зарплату от 82 000 рублей.
Для водителей с категорией Е также есть хорошие перспективы — их заработок составляет от 80 000 до 120 000 рублей. Как считают эксперты, это связано с увеличением грузоперевозок и потребностью в профессиональных водителях.
Замыкает список главный специалист по технологиям, который может зарабатывать от 75 000 рублей.