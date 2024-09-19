Школы эвакуировали в Башкирии

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, вызванные специалисты быстро прибыли на место происшествия. В ходе обследования всех помещений было установлено, что тревога сработала ложно — никаких признаков горения не обнаружено. Тем не менее, безопасность детей и персонала была поставлена на первое место, и все необходимые меры были приняты.