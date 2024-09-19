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Posted 19 сентября, 11:51

Published 19 сентября, 11:51

Modified 19 сентября, 12:00

Updated 19 сентября, 12:00

Школы эвакуировали в Башкирии

Школы эвакуировали в Башкирии

19 сентября 2024, 11:51
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
В Стерлитамаке учащихся и педагогов вывели из трех школ, сообщает в четверг, 19 сентября, МЧС по Башкирии.

Сигнализация заставила учащихся и сотрудников сразу трех школ покинуть свои классы. Автоматическая пожарная сигнализация сработала в учебных заведениях № 1, 7 и 31, что привело к массовой эвакуации более 1300 человек.

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, вызванные специалисты быстро прибыли на место происшествия. В ходе обследования всех помещений было установлено, что тревога сработала ложно — никаких признаков горения не обнаружено. Тем не менее, безопасность детей и персонала была поставлена на первое место, и все необходимые меры были приняты.

В частности, из школы № 1 до прибытия пожарных вывели 630 человек, среди которых оказалось 590 детей. В детской музыкальной школе № 1 также были эвакуированы 14 учеников. Школа № 31 не осталась в стороне от срыва занятий — оттуда вывели 680 человек, включая 647 детей.

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