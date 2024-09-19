Дело незаконно посаженного школьника из Уфы забуксовало

Напомним, ранее Mkset освещал ситуацию с незаконно осуждённым парнем. Носыреву дали срок по статье, уголовная ответственность за которую наступает с 16 лет — самому подростку на момент задержания было всего 14. Всё это время никакие органы «не замечали» судебной ошибки. Подробнее читайте в сюжете Mkset.