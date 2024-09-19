Дело незаконно посаженного школьника из Уфы забуксовало

Posted 19 сентября, 17:23
Published 19 сентября, 17:23
Modified 19 сентября, 19:09
Updated 19 сентября, 19:09
Адвокат Кости Носырева — школьника из Уфы, незаконно получившего срок в тюрьме — обратился с запросом в Следком Российской Федерации. Как отмечает юрист, на протяжении долгого времени сторону защиты никак не информируют, заведено ли дело на судей и сотрудников прокуратуры, допустивших ошибку. Документ имеется в распоряжении редакции.
Напомним, ранее Mkset освещал ситуацию с незаконно осуждённым парнем. Носыреву дали срок по статье, уголовная ответственность за которую наступает с 16 лет — самому подростку на момент задержания было всего 14. Всё это время никакие органы «не замечали» судебной ошибки. Подробнее читайте в сюжете Mkset.