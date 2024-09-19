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Posted 19 сентября, 17:23

Published 19 сентября, 17:23

Modified 19 сентября, 19:09

Updated 19 сентября, 19:09

Дело незаконно посаженного школьника из Уфы забуксовало

Дело незаконно посаженного школьника из Уфы забуксовало

19 сентября 2024, 17:23
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Mkset побеседовал в четверг, 19 сентября, с адвокатом осуждённого юноши.

Адвокат Кости Носырева — школьника из Уфы, незаконно получившего срок в тюрьме — обратился с запросом в Следком Российской Федерации. Как отмечает юрист, на протяжении долгого времени сторону защиты никак не информируют, заведено ли дело на судей и сотрудников прокуратуры, допустивших ошибку. Документ имеется в распоряжении редакции.

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Напомним, ранее Mkset освещал ситуацию с незаконно осуждённым парнем. Носыреву дали срок по статье, уголовная ответственность за которую наступает с 16 лет — самому подростку на момент задержания было всего 14. Всё это время никакие органы «не замечали» судебной ошибки. Подробнее читайте в сюжете Mkset.

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