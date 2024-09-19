Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд

Posted 19 сентября, 17:39
Published 19 сентября, 17:39
Modified 19 сентября, 19:07
Updated 19 сентября, 19:07
Напомним, объект возводят в микрорайоне Затон. Открыть его обещали осенью 2024 года. Сумма инвестиций в Центр фехтования составила порядка ₽1 млрд.
Хабиров у себя в соцсетях назвал объект «современным» и «технологически насыщенным», а также указал на то, что его возведение подходит к концу. Со слов главы региона, уже 17 октября на объекте будут проведены первые соревнования.
— Для чего я его показываю? Чтобы мальчики и девочки увидели его и пришли в этот красивый вид спорта, — написал Хабиров.
Ранее Mkset сообщал о том, что оргкомитет форума «Россия — спортивная держава», который должен будет пройти в Уфе, определился с девизом мероприятия.