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Posted 19 сентября, 17:39

Published 19 сентября, 17:39

Modified 19 сентября, 19:07

Updated 19 сентября, 19:07

Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд

Хабиров посмотрел Центр фехтования за ₽1 млрд

19 сентября 2024, 17:39
Фото: Vk / Радий Хабиров
Сюжет
Башкирия
Глава Башкирии Радий Хабиров в четверг, 19 сентября, отчитался на личных ресурсах о своем визите в строящийся в Уфе Центр фехтования.

Напомним, объект возводят в микрорайоне Затон. Открыть его обещали осенью 2024 года. Сумма инвестиций в Центр фехтования составила порядка ₽1 млрд.

Хабиров у себя в соцсетях назвал объект «современным» и «технологически насыщенным», а также указал на то, что его возведение подходит к концу. Со слов главы региона, уже 17 октября на объекте будут проведены первые соревнования.

— Для чего я его показываю? Чтобы мальчики и девочки увидели его и пришли в этот красивый вид спорта, — написал Хабиров.

Ранее Mkset сообщал о том, что оргкомитет форума «Россия — спортивная держава», который должен будет пройти в Уфе, определился с девизом мероприятия.

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