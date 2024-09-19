Безногого уфимца гнали в бой

Со слов депутата, один из бойцов — уроженцев региона на протяжении более двух лет не может получить заключение о тяжёлом ранении: ещё в апреле 2022 года в ходе боёв мужчина потерял ногу. Врачебный документ об этом военнослужащему необходим для оформления страховых выплат.