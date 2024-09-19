mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 14:24

Published 19 сентября, 14:24

Modified 19 сентября, 18:32

Updated 19 сентября, 18:32

Безногого уфимца гнали в бой

Безногого уфимца гнали в бой

19 сентября 2024, 14:24
Фото: 1MI
О вопиющем нарушении прав бойца СВО в четверг, 19 сентября, рассказал депутат башкортостанского парламента Альфит Нигаматьянов.

Со слов депутата, один из бойцов — уроженцев региона на протяжении более двух лет не может получить заключение о тяжёлом ранении: ещё в апреле 2022 года в ходе боёв мужчина потерял ногу. Врачебный документ об этом военнослужащему необходим для оформления страховых выплат.

Судя по публикации депутата, по непонятным причина бойца до сих пор не признавали негодным к военной службе.

— Были приняты оперативные решения и определены дальнейшие действия в целях разрешения имеющихся вопросов поступающих от бойцов и родных военнослужащих, — написал депутат.
Ветерана «отказались» лечить в Уфе «по личным мотивам»
Узнать подробнее

Отметим, что неоднозначные скандалы, связанные с нарушением прав бойцов СВО, Нигаматьянов освещает не впервые, однако не всегда его слова подтверждались. Так, парламентарий утверждал об отказе госпитализировать ветерана Чеченской кампании в Уфе — в самой больнице Mkset рассказали другую версию случившегося.

Аналогичный случай был связан с отказом выделять место в больнице бойцу СВО в одной из городских больниц. Редакции тогда удалось поговорить с самим военнослужащим.

Уфимская больница опровергла скандал с бойцом СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе перенесли заседание по делу Рауфы РахимовойКогда кончится СВО — заявления Кремля и УкраиныКонтрактник из Башкирии погиб в Курской области
#Общество#Уфа#Конфликт#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Депутат#Скандал#Страховые выплаты#Салават#Спецоперация#СВО#Городская больница#Госпитализация#Mkset#Нарушение прав#Бойцы СВО
Подпишитесь
Популярное