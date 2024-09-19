Безногого уфимца гнали в бой

Posted 19 сентября, 14:24
Published 19 сентября, 14:24
Modified 19 сентября, 18:32
Updated 19 сентября, 18:32
Со слов депутата, один из бойцов — уроженцев региона на протяжении более двух лет не может получить заключение о тяжёлом ранении: ещё в апреле 2022 года в ходе боёв мужчина потерял ногу. Врачебный документ об этом военнослужащему необходим для оформления страховых выплат.
Судя по публикации депутата, по непонятным причина бойца до сих пор не признавали негодным к военной службе.
— Были приняты оперативные решения и определены дальнейшие действия в целях разрешения имеющихся вопросов поступающих от бойцов и родных военнослужащих, — написал депутат.
Отметим, что неоднозначные скандалы, связанные с нарушением прав бойцов СВО, Нигаматьянов освещает не впервые, однако не всегда его слова подтверждались. Так, парламентарий утверждал об отказе госпитализировать ветерана Чеченской кампании в Уфе — в самой больнице Mkset рассказали другую версию случившегося.
Аналогичный случай был связан с отказом выделять место в больнице бойцу СВО в одной из городских больниц. Редакции тогда удалось поговорить с самим военнослужащим.