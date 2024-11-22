mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эвакуация

Выбрать дату
Ноябрь
Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу
22 ноября, 10:48
В центре Уфы спалили припаркованные автомобили
22 ноября, 06:23
В МЧС рассказали подробности возгорания в 35-й школе
18 ноября, 06:35
Срочно. Колледж эвакуировали из-за беспилотника в Башкирии
15 ноября, 14:44
Видео. Туристы из Башкирии застряли на отдыхе
12 ноября, 16:49
Начальник администрации Хабирова уходит с поста
9 ноября, 06:55
Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
6 ноября, 13:48
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Октябрь
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
Башкирию призывают эвакуироваться
28 октября, 11:08
Неизвестный уфимец погиб в общежитии
21 октября, 17:05
Срочно. В Уфе эвакуировали школу
21 октября, 12:05
Общежитие вспыхнуло в Башкирии
20 октября, 18:03
«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
19 октября, 14:29
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
Сентябрь
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
СРОЧНО. В Уфе эвакуируют школы
25 сентября, 09:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика