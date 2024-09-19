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Posted 19 сентября, 15:46

Published 19 сентября, 15:46

Modified 19 сентября, 19:09

Updated 19 сентября, 19:09

Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии

Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии

19 сентября 2024, 15:46
Фото: 1MI
Сюжет
Экология
Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину пожаловались на экологические проблемы, отчитались в четверг, 19 сентября, в пресс-службе ведомства.

Руководителю правоохранительного органа в приёмную поступило обращение о вредных выбросах со стороны местных предприятий в Стерлитамаке и Салавате. Как пишут авторы жалобы, от деятельности заводов в воздухе ощущается запах едких химикатов. Бастрыкин поручил руководству местного управления СК доложить ему о ходе проверки.

Установлена причина ЧП в Стерлитамаке
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Ранее Mkset обращался в Минэкологии Башкирии, чтобы ведомство отчиталось о проверки после взрыва на химзаводе в Стерлитамаке. По информации пресс-службы, в результате мониторинга в воздухе были зафиксировано превышение толуола и этилбензола.

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