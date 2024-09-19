Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии

Ранее Mkset обращался в Минэкологии Башкирии, чтобы ведомство отчиталось о проверки после взрыва на химзаводе в Стерлитамаке. По информации пресс-службы, в результате мониторинга в воздухе были зафиксировано превышение толуола и этилбензола.