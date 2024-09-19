Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии

Posted 19 сентября, 15:46
Published 19 сентября, 15:46
Modified 19 сентября, 19:09
Updated 19 сентября, 19:09
Руководителю правоохранительного органа в приёмную поступило обращение о вредных выбросах со стороны местных предприятий в Стерлитамаке и Салавате. Как пишут авторы жалобы, от деятельности заводов в воздухе ощущается запах едких химикатов. Бастрыкин поручил руководству местного управления СК доложить ему о ходе проверки.
Ранее Mkset обращался в Минэкологии Башкирии, чтобы ведомство отчиталось о проверки после взрыва на химзаводе в Стерлитамаке. По информации пресс-службы, в результате мониторинга в воздухе были зафиксировано превышение толуола и этилбензола.