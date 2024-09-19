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Posted 19 сентября, 15:03

Published 19 сентября, 15:03

Modified 19 сентября, 19:11

Updated 19 сентября, 19:11

Марки и Софии все чаще рождаются в Башкирии

Марки и Софии все чаще рождаются в Башкирии

19 сентября 2024, 15:03
Сюжет
Башкирия
В регионе наблюдается интересная тенденция в выборе имен для новорожденных, сообщает портал ЗАГСов в четверг, 19 сентября,.

Реестр ЗАГС поделился своим топом самых популярных имен, и на первом месте среди женских имен уверенно располагается Амина — это имя получили 329 девочек. На втором месте находится София с 278 регистрациями, а замыкает тройку Эмилия — 273 имени. Также в пятерке лидеров оказались Ева (271) и Арина (266).

Что касается мужских имен, то здесь наибольшей популярностью пользуется имя Амир, которое выбрали для 412 мальчиков. На втором месте — Тимур с 275 регистрациями, а третью строчку занимает Марк (273). Эмир и Артём делят четвертое место по количеству регистраций — по 261 имени.

Интересно отметить, что в масштабах всей России первое место среди женских имен занимает именно София, тогда как среди мужских лидирует Михаил.

— Выбор имени для ребенка — это всегда важный шаг для родителей, который может отражать их традиции, предпочтения или даже надежды на будущее своего малыша, — считают специалисты.
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