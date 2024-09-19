Марки и Софии все чаще рождаются в Башкирии

Что касается мужских имен, то здесь наибольшей популярностью пользуется имя Амир, которое выбрали для 412 мальчиков. На втором месте — Тимур с 275 регистрациями, а третью строчку занимает Марк (273). Эмир и Артём делят четвертое место по количеству регистраций — по 261 имени.