Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн

Posted 19 сентября, 11:11
Published 19 сентября, 11:11
Modified 19 сентября, 11:20
Updated 19 сентября, 11:20
По информации правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил «одолжить» деньги у знакомого. Он использовал телефон приятеля для доступа к банковскому приложению и произвел списание 950 000 рублей. Операция была незамедлительно зафиксирована, и сообщение о списании поступило на телефон пенсионерки. Именно ей принадлежал счет.
Когда женщина увидела уведомление о краже, она сразу же обратилась в полицию. Правоохранители отреагировали на сигнал и начали расследование. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый — 30-летний уфимец, который не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже.