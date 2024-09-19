Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн

Когда женщина увидела уведомление о краже, она сразу же обратилась в полицию. Правоохранители отреагировали на сигнал и начали расследование. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый — 30-летний уфимец, который не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.