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Posted 19 сентября, 11:11

Published 19 сентября, 11:11

Modified 19 сентября, 11:20

Updated 19 сентября, 11:20

Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн

Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн

19 сентября 2024, 11:11
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Бирском районе сотрудники полиции задержали 30-летнего уфимца, сообщает в четверг, 19 сентября, МВД по Башкирии.

По информации правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил «одолжить» деньги у знакомого. Он использовал телефон приятеля для доступа к банковскому приложению и произвел списание 950 000 рублей. Операция была незамедлительно зафиксирована, и сообщение о списании поступило на телефон пенсионерки. Именно ей принадлежал счет.

Когда женщина увидела уведомление о краже, она сразу же обратилась в полицию. Правоохранители отреагировали на сигнал и начали расследование. В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый — 30-летний уфимец, который не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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