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Пожарная сигнализация

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Ноябрь 2024
Уфимский самолет экстренно сел в Пулково
4 ноября 2024, 18:46
Сентябрь 2024
СРОЧНО. В Уфе эвакуируют школы
25 сентября 2024, 09:46
В Башкирии завоют сирены
23 сентября 2024, 10:16
Школы эвакуировали в Башкирии
19 сентября 2024, 11:51
Школу эвакуировали в Уфе
Персонал и учеников среднеобразовательного учреждения №147 в Нагаево срочно вывели из здания прямо посреди уроков, сообщили в пятницу, 13 сентября, в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии.
13 сентября 2024, 06:26
Июль 2024
Уфимский самолет подал сигнал бедствия
31 июля 2024, 18:43

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