Пожарная сигнализация

Школу эвакуировали в Уфе

Персонал и учеников среднеобразовательного учреждения №147 в Нагаево срочно вывели из здания прямо посреди уроков, сообщили в пятницу, 13 сентября, в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии.