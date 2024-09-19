Любишь спаивать школьниц — люби и общественные работы

Posted 19 сентября, 10:55
Published 19 сентября, 10:55
Modified 19 сентября, 11:05
Updated 19 сентября, 11:05
По данным следствия, с мая по июнь 2024 года местная жительница неоднократно приглашала свою юную знакомую на совместные «посиделки» с алкоголем. Она не только покупала спиртные напитки, но и предлагала их несовершеннолетней, тем самым нарушая закон и подвергая ребенка опасности.
Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд в Башкирии назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ.
Однако дело не ограничивается только наказанием женщины. Мать несовершеннолетней также была привлечена к административной ответственности по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Она оказалась под прицелом полиции за нахождение ребенка в состоянии опьянения и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.