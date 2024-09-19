Любишь спаивать школьниц — люби и общественные работы

По данным следствия, с мая по июнь 2024 года местная жительница неоднократно приглашала свою юную знакомую на совместные «посиделки» с алкоголем. Она не только покупала спиртные напитки, но и предлагала их несовершеннолетней, тем самым нарушая закон и подвергая ребенка опасности.