В уфимской школе распылили перцовый баллончик

Утверждается, что случился инцидент в одном из среднеобразовательных учреждений в «Зелёной роще». Ученик якобы решил ради шутки распылить по коридору содержимое газового баллончика. Игры со средство самообороны закончились тем, что «перец» вдохнул один из учеников. Его в итоге пришлось увозить на скорой.