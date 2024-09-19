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Posted 19 сентября, 17:30

Published 19 сентября, 17:30

Modified 20 сентября, 05:56

Updated 20 сентября, 05:56

В уфимской школе распылили перцовый баллончик

В уфимской школе распылили перцовый баллончик

19 сентября 2024, 17:30
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Об инциденте в четверг, 19 сентября, сообщает портал mybashkortostan.

Утверждается, что случился инцидент в одном из среднеобразовательных учреждений в «Зелёной роще». Ученик якобы решил ради шутки распылить по коридору содержимое газового баллончика. Игры со средство самообороны закончились тем, что «перец» вдохнул один из учеников. Его в итоге пришлось увозить на скорой.

Журналистам местного СМИ случившееся подтвердили в МВД. Другие оперативные ведомства пока никак о происшествии не отчитывались.

Школы эвакуировали в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке эвакуировали учеников и персонал трёх школ. С уроков экстренно сорвали более 1300 человек.

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