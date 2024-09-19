В уфимской школе распылили перцовый баллончик

Posted 19 сентября, 17:30
Published 19 сентября, 17:30
Modified 20 сентября, 05:56
Updated 20 сентября, 05:56
Утверждается, что случился инцидент в одном из среднеобразовательных учреждений в «Зелёной роще». Ученик якобы решил ради шутки распылить по коридору содержимое газового баллончика. Игры со средство самообороны закончились тем, что «перец» вдохнул один из учеников. Его в итоге пришлось увозить на скорой.
Журналистам местного СМИ случившееся подтвердили в МВД. Другие оперативные ведомства пока никак о происшествии не отчитывались.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке эвакуировали учеников и персонал трёх школ. С уроков экстренно сорвали более 1300 человек.