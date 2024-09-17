Как выжить с ипотекой?

Тем не менее, ожидания снижения ставки в ближайшее время не оправданы. В прошлую пятницу Центральный банк вновь повысил ключевую ставку до 19%. Регулятор также не исключил возможности ее дальнейшего роста.



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