Как выжить с ипотекой?

Posted 17 сентября, 10:52
Published 17 сентября, 10:52
Modified 17 сентября, 10:54
Updated 17 сентября, 10:54
Минфин считает текущие ипотечные ставки «разумными», но на практике это выглядит аномально, когда берешь в банке 8 миллионов рублей, а к возврату оказывается 50 миллионов.
Алексей Яковлев, возглавляющий Департамент финансовой политики Минфина России, утверждает, что «граждане не должны бояться текущих условий ипотеки». Всего лишь 25% годовых — это, по его мнению, не столь страшно. Он полагает, что в конечном итоге Банк России снизит ключевую ставку, что позволит сделать рефинансирование кредита более доступным.
Тем не менее, ожидания снижения ставки в ближайшее время не оправданы. В прошлую пятницу Центральный банк вновь повысил ключевую ставку до 19%. Регулятор также не исключил возможности ее дальнейшего роста.
Сколько придется заплатить за ипотеку — в свежем материале «Новых Известий».