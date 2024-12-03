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Декабрь
Шикарная шатенка полтора года водила за нос уфимца
3 декабря, 11:21
Октябрь
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Ипотека без процентов — это реально
10 октября, 18:11
Сентябрь
Банк засудил покойника в Башкирии
27 сентября, 04:27
Как выжить с ипотекой?
17 сентября, 10:52
Август
Суд наказал солидным штрафом автосалон в Башкирии
29 августа, 08:24
Перегрев экономики — зачем нам дорогие кредиты
В июле впервые в этом году выросла ключевая ставка — с 16% до 18% годовых. Банк России утверждает, что это необходимо для нормального развития экономики и снижения инфляции.
24 августа, 04:38
Уфимская семья лишилась всех сбережений
18 августа, 07:19
Июль
Банк простил уфимке ₽1,5 млн
31 июля, 07:31
Уфимцев оставили без iPhone
31 июля, 04:28
Банк заблокировал мой перевод: что делать
24 июля, 17:09
Экономить на ЖКХ могут жители Башкирии
22 июля, 11:22
Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
19 июля, 06:19
Ипотечный бум произошел в Башкирии
17 июля, 07:37
Июнь
Курьер мошенников приехал на такси за ₽2 млн в Уфе
3 июня, 10:53
Май
Мэрия Уфы ищет кредиторов
15 мая, 08:12
Новые законы с мая 2024 года: резкий рост цен на алкоголь и свобода пересдачи ЕГЭ
6 мая, 10:33
Апрель
Семейная ипотека в 2024: как оформить и получить жилье в Уфе
5 апреля, 12:48

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