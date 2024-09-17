ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие

В понедельник, 16 сентября 2024 года, во время демонтажа алюминиевых окон в одном из цехов уфимского авиазавода ОДК-УМПО произошло возгорание газовоздушной смеси, что привело к травмам двух работников. Информация об этом инциденте была официально подтверждена Следственным отделом по Калининскому району города Уфа.