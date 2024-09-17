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Posted 17 сентября, 10:46

Published 17 сентября, 10:46

Modified 17 сентября, 10:59

Updated 17 сентября, 10:59

ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие

ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие

17 сентября 2024, 10:46
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Проводится проверка по факту несчастного случая, сообщает во вторник, 17 сентября, Следком Башкирии.

В понедельник, 16 сентября 2024 года, во время демонтажа алюминиевых окон в одном из цехов уфимского авиазавода ОДК-УМПО произошло возгорание газовоздушной смеси, что привело к травмам двух работников. Информация об этом инциденте была официально подтверждена Следственным отделом по Калининскому району города Уфа.

По предварительным данным, работники использовали газовый резак, когда произошел несчастный случай. В результате возгорания мужчины получили травмы, им оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавших пока не уточняется, однако известно, что они находятся под наблюдением врачей.

Следственные органы уже начали активные действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия был проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также начат опрос руководства и сотрудников предприятия.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на рабочем месте.

Уфимский авиазавод оказался в огне
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