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Ипотека

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Ноябрь
Как купить квартиру в Уфе, практические рекомендации и обзор новостроек
7 ноября, 06:15
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Цены на квартиры в Башкирии взлетели на треть
1 ноября, 05:00
Ипотеку под 5% вернули в Башкирии
1 ноября, 04:31
Октябрь
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Цены на квартиры взлетели в Уфе
19 октября, 14:28
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
Инфляция в Башкирии уходит в «минус»
18 октября, 09:19
Ипотека без льгот не нужна Башкирии
17 октября, 18:54
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
Ипотека без процентов — это реально
10 октября, 18:11
Как банки зарабатывают на ипотеке?
9 октября, 09:45
Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
7 октября, 07:50
Сентябрь
Уфа закроет свои долги новыми кредитами
27 сентября, 13:58
Куда все уезжают из Уфы
24 сентября, 21:15
В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты
21 сентября, 16:47
Как выжить с ипотекой?
17 сентября, 10:52
Похороны вместо свадьбы устроили в Уфе
11 сентября, 07:20

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