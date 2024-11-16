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Финансы

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Ноябрь
Ипотека в Уфе не по карману даже вахтовикам и IТшникам
16 ноября, 19:13
Заплатил за ипотеку — и голодовка: как выживают семьи с кредитами на жилье в Башкирии
11 ноября, 09:46
Октябрь
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не предел
28 октября, 08:59
Повышение ключевой ставки — что говорят эксперты
24 октября, 08:14
Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе
22 октября, 07:18
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
Печальные новости про семейную ипотеку: как теперь купить жилье
14 октября, 08:35
Как банки зарабатывают на ипотеке?
9 октября, 09:45
Путин отметил женщин Башкирии
7 октября, 04:30
Богатые тоже платят: в Уфе увеличили налоги на роскошные пенаты
3 октября, 08:03
Сентябрь
Зарплаты в Уфе выросли в 1,5 раза
24 сентября, 14:09
Медик оказалась в эпицентре криминального скандала в Башкирии
20 сентября, 08:54
Как выжить с ипотекой?
17 сентября, 10:52
Август
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
30 августа, 11:38
Бизнес Башкирии тонет в кредитах
29 августа, 12:37
Почему долги растут?
14 августа, 08:09
Как дешево купить машину?
6 августа, 09:39
Июль
Желание разбогатеть привело уфимцев в отдел полиции
27 июля, 04:26
В Башкирии всплеск банкротства
26 июля, 09:41
Июнь
Кто в Уфе зарабатывает ₽160 тысяч
30 июня, 09:09

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