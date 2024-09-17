Снять квартиру в Уфе стало дороже на 15%

Posted 17 сентября, 05:40
Published 17 сентября, 05:40
Modified 17 сентября, 08:00
Updated 17 сентября, 08:00
Согласно последнему исследованию специалистов, цены на аренду жилья в Уфе значительно увеличились. В частности, однокомнатные квартиры теперь стоят в среднем 24 930 рублей в месяц, что на 15,5% больше, чем в июле 2024 года. Двухкомнатные квартиры подорожали на 13,2%, достигнув отметки 31 980 рублей, а трехкомнатные — на 4,2%, составив 37 440 рублей.
Такой рост цен не может не вызывать беспокойства у уфимцев. В то время как другие города России демонстрируют разнообразие в изменении арендных ставок, Уфа показывает уверенный тренд к подорожанию. Например, среди 70 исследованных городов в пяти из них «однушки» стали дешевле. Это свидетельствует о том, что рынок аренды жилья в Уфе остается под давлением растущего спроса.
Для сравнения, самый дешевый город среди крупных населенных пунктов — Белгород. Здесь аренда однокомнатной квартиры обойдется всего в 15 517 рублей, а двухкомнатной — в 19 002 рубля. В то же время Москва продолжает оставаться самым дорогим городом страны: аренда «однушки» здесь стоит около 52 461 рубля.
Анализируя ситуацию на рынке недвижимости, эксперты отмечают, что рост цен может быть связан с несколькими факторами: увеличением численности населения, спросом со стороны студентов и молодых специалистов, а также недостатком предложения на рынке.