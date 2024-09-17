Снять квартиру в Уфе стало дороже на 15%

Такой рост цен не может не вызывать беспокойства у уфимцев. В то время как другие города России демонстрируют разнообразие в изменении арендных ставок, Уфа показывает уверенный тренд к подорожанию. Например, среди 70 исследованных городов в пяти из них «однушки» стали дешевле. Это свидетельствует о том, что рынок аренды жилья в Уфе остается под давлением растущего спроса.