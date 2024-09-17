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Posted 17 сентября, 09:34

Published 17 сентября, 09:34

Modified 17 сентября, 09:36

Updated 17 сентября, 09:36

Уфимского певца заподозрили в подражании Шаману

Уфимского певца заподозрили в подражании Шаману

17 сентября 2024, 09:34
Фото: Элвин Грей
Известный в Башкирии исполнитель Элвин Грей использовал в премьере своей песни патриотическую символику.

Уфимцы в соцсетях активно обсуждают новый образ известного в Башкирии певца Элвина Грея после того, как он выложил в своем Telegram-канале тизер к премьере песни «Дом родной». Новинка появилась на музыкальных платформах во вторник, 17 сентября.

Премьеру песни Элвин Грей иллюстрировал своим фото на фоне триколора и знаковых для россиян архитектурных объектов и символов. Подписчики музыканта тут же вспомнили выступление музыканта в танковом училище, где Элвин Грей использовал усеянный гербами России и триколором костюм. В этом внимательные пользователи соцсетей увидели подражание известному своим патриотическим уклоном певцу Шаману. Да, и текст новой песни про любовь к родному краю.

— «Дом родной» — это больше, чем песня. Это чувство, которое напоминает о том, что где бы вы ни были — есть место, где вас любят и всегда ждут! — отметил Элвин Грей. — Пусть «Дом родной» станет саундтреком к вашим семейным и дружеским встречам.

Не сказать, что новинка завирусилась в Сети. Так, на момент публикации в «ВК» новую песню уфимского певца прослушали чуть более 200 раз.

Видео: Элвин Грей.
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