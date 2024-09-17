Уфимского певца заподозрили в подражании Шаману

— «Дом родной» — это больше, чем песня. Это чувство, которое напоминает о том, что где бы вы ни были — есть место, где вас любят и всегда ждут! — отметил Элвин Грей. — Пусть «Дом родной» станет саундтреком к вашим семейным и дружеским встречам.



Не сказать, что новинка завирусилась в Сети. Так, на момент публикации в «ВК» новую песню уфимского певца прослушали чуть более 200 раз.