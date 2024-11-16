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Кредит

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Ноябрь
Ипотека в Уфе не по карману даже вахтовикам и IТшникам
16 ноября, 19:13
Ипотеку под 5% вернули в Башкирии
1 ноября, 04:31
Октябрь
В Уфе построят ЖК на ₽4,1 млрд
24 октября, 15:41
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
Цены на жилье в Уфе растут сумасшедшими темпами
20 октября, 03:09
Сентябрь
Как выжить с ипотекой?
17 сентября, 10:52
Август
В Башкирии обокрали учительницу-миллионершу
29 августа, 14:10
Перегрев экономики — зачем нам дорогие кредиты
24 августа, 04:38
Уфимская семья лишилась всех сбережений
18 августа, 07:19
«Обратные билеты — это вся моя зарплата»: семья из Уфы попала в анапский «капкан»
7 августа, 18:28
Июль
Уфимцев оставили без iPhone
31 июля, 04:28
Уфимка за ₽1 млн «прокачала» интернет
26 июля, 08:44
«Отец года» обманул чиновников на ₽450 000 в Башкирии
24 июля, 08:50
Аферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000
19 июля, 06:46
Таксиста обманул клиент в Башкирии
11 июля, 11:23
Июнь
Хакер из Уфы жил на взломе Госуслуг
Юный криминально-технический талант кормился с обмана доверчивых россиян, сообщает пресс-служба МВД Карелии.
24 июня, 08:16
Пенсионер обманул мошенников в Уфе
5 июня, 10:49
Май
Мэрия Уфы покупает финансовую стабильность
31 мая, 07:38
Мэрия Уфы ищет кредиторов
15 мая, 08:12
Март
Очень выгодно: эксперт разъяснил нюансы траншевой ипотеки и её платежей
25 марта, 12:48

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