Турецкий подвиг украсил Уфу

Работа приурочена к 25-летней годовщине создания городского отряда и посвящена всем уфимским спасателям — как действующим, так и ветеранам службы. Мурал также включает элементы из реальных разрушений после землетрясения в Турции в 2023 году. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы были среди тех добровольцев, которые откликнулись на беду турецкого народа и отправились помогать людям.