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Posted 16 сентября, 07:32

Published 16 сентября, 07:32

Modified 16 сентября, 07:50

Updated 16 сентября, 07:50

Турецкий подвиг украсил Уфу

Турецкий подвиг украсил Уфу

16 сентября 2024, 07:32
Фото: Ратмир Мавлиев
На улице Комсомолькой появился новый мурал, сообщает в понедельник, 16 сентября, мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

В самом сердце Уфы, на Комсомольской, 12/1, появилась впечатляющая художественная работа — мурал, созданный талантливыми художниками Владиславом Столяровым и Павлом Дорофеевым. На нем изображен спасатель в маске, выносящий ребенка из обрушенного здания.

Фото: Ратмир Мавлиев.

Спасатель на мурале олицетворяет весь Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы. Лицо героя скрыто за маской не только по требованиям техники безопасности — это также метафора единства всех сотрудников отряда. Каждый из них, независимо от ранга или опыта, готов прийти на помощь в любой ситуации.

Работа приурочена к 25-летней годовщине создания городского отряда и посвящена всем уфимским спасателям — как действующим, так и ветеранам службы. Мурал также включает элементы из реальных разрушений после землетрясения в Турции в 2023 году. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы были среди тех добровольцев, которые откликнулись на беду турецкого народа и отправились помогать людям.

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