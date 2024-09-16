Турецкий подвиг украсил Уфу

Posted 16 сентября, 07:32
Published 16 сентября, 07:32
Modified 16 сентября, 07:50
Updated 16 сентября, 07:50
В самом сердце Уфы, на Комсомольской, 12/1, появилась впечатляющая художественная работа — мурал, созданный талантливыми художниками Владиславом Столяровым и Павлом Дорофеевым. На нем изображен спасатель в маске, выносящий ребенка из обрушенного здания.
Спасатель на мурале олицетворяет весь Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы. Лицо героя скрыто за маской не только по требованиям техники безопасности — это также метафора единства всех сотрудников отряда. Каждый из них, независимо от ранга или опыта, готов прийти на помощь в любой ситуации.
Работа приурочена к 25-летней годовщине создания городского отряда и посвящена всем уфимским спасателям — как действующим, так и ветеранам службы. Мурал также включает элементы из реальных разрушений после землетрясения в Турции в 2023 году. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы были среди тех добровольцев, которые откликнулись на беду турецкого народа и отправились помогать людям.