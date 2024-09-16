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Posted 16 сентября, 07:15

Published 16 сентября, 07:15

Modified 16 сентября, 07:27

Updated 16 сентября, 07:27

Погода в Уфе испортится вмиг

Погода в Уфе испортится вмиг

16 сентября 2024, 07:15
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Уже завтра синоптики пророчат прощание с погожими летними деньками в Башкирии и Уфе.

Пока что уфимцы могут наслаждаться последними теплыми деньками. Во вторник, 17 сентября, синоптики обещают в Уфе и Башкирии ясную погоду без осадков. Ночью температура опустится до +8°C, а днем поднимется до комфортных +19°C. Порывы ветра будут легкими — всего 1 м/с.

На следующий день, 18 сентября, синоптики также предсказывают ясное небо и умеренные температуры в Уфе и Башкирии: ночью +6°C, а днем снова +19°C. Однако, 19 сентября, в четверг нас ожидает небольшой подъем температуры до +21°C днем и +10°C ночью — последние попытки лета задержаться в нашем регионе.

Но уже на пятницу, 20 сентября, прогноз погоды в Уфе и Башкирии говорит о дожде и резком падении температур до +15°C днем и всего лишь +11°C ночью.

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