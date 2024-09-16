Погода в Уфе испортится вмиг

На следующий день, 18 сентября, синоптики также предсказывают ясное небо и умеренные температуры в Уфе и Башкирии: ночью +6°C, а днем снова +19°C. Однако, 19 сентября, в четверг нас ожидает небольшой подъем температуры до +21°C днем и +10°C ночью — последние попытки лета задержаться в нашем регионе.