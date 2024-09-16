Погода в Уфе испортится вмиг

Posted 16 сентября, 07:15
Published 16 сентября, 07:15
Modified 16 сентября, 07:27
Updated 16 сентября, 07:27
Пока что уфимцы могут наслаждаться последними теплыми деньками. Во вторник, 17 сентября, синоптики обещают в Уфе и Башкирии ясную погоду без осадков. Ночью температура опустится до +8°C, а днем поднимется до комфортных +19°C. Порывы ветра будут легкими — всего 1 м/с.
На следующий день, 18 сентября, синоптики также предсказывают ясное небо и умеренные температуры в Уфе и Башкирии: ночью +6°C, а днем снова +19°C. Однако, 19 сентября, в четверг нас ожидает небольшой подъем температуры до +21°C днем и +10°C ночью — последние попытки лета задержаться в нашем регионе.
Но уже на пятницу, 20 сентября, прогноз погоды в Уфе и Башкирии говорит о дожде и резком падении температур до +15°C днем и всего лишь +11°C ночью.