Поисково-спасательный отряд

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2024
Плачущий котёнок переполошил Уфу
23 октября, 09:10
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
Черная кошка переполошила Уфу
17 сентября, 07:03
Турецкий подвиг украсил Уфу
16 сентября, 07:32
Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112
11 сентября, 08:29
Уфимец в 200 кг стал ношей спасателей
31 июля, 12:28
Пацана из Питера спасли в Уфе
Подросток приехал отдыхать в Башкирию вместе с матерью и по незнанию о запрете купания решил окунуться в реке, сообщает управление гражданской защиты.
4 июля, 09:34
В Уфе пришлось эвакуировать рыбаков
После ловли рыбы мужчине смогли выехать с рыбного места, сообщает городское управление гражданской защиты.
2 июля, 07:05
Внук искал ночью своего дела в болотах Башкирии
21 июня, 06:18
СРОЧНО. Водолазы ищут подростка в реке Уфе
Юного купальщика унесло течением в неположенном для водного отдыха участке, сообщает управление гражданской защиты.
20 июня, 13:40
Подростки сбежали из детдома в Башкирии
5 июня, 05:35
В Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик
Ребёнок ушёл из дома 6 мая и до сих пор не вернулся.
7 мая, 09:31
Более 2000 человек принимали участие в поисках пропавших подростков в Уфе
26 апреля, 11:55
2023
В Уфе четырёхлетней девочке потребовалась срочная помощь спасателей
Об этом сообщили в управлении гражданской защиты г. Уфы.
4 августа 2023, 08:29
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка
Подросток 30 мая вышел из дома в селе Новобелокатай с тех пор его местонахождение остается неизвестным, сообщили в пресс-службе СК РБ.
5 июня 2023, 15:47
2021
В Уфе спасатели достали из ливневого стока пакет с замерзающими щенками
5 марта 2021, 06:58
2020
В Башкирии разыскивают 12-летнего мальчика
7 декабря 2020, 08:18
В Башкирии спасатели помогли беременной девушке
18 мая 2020, 07:25
В Башкирии из вентиляции вызволили блуждавшего там неделю котенка
7 января 2020, 07:34

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