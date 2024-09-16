Огонь охватил гаражи в Уфе

Posted 16 сентября, 06:17
Published 16 сентября, 06:17
Modified 16 сентября, 07:25
Updated 16 сентября, 07:25
Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Рыбакова в Уфе. По сообщениям очевидцев, пламя охватило несколько строений, и огонь начал разгораться все сильнее и сильнее.
Спасатели из МЧС России совместно с муниципальной пожарной охраной прибыли на место происшествия и смогли локализовать пожар на площади 35 квадратных метров. На борьбу с огнем были направлены 13 специалистов и 4 единицы специализированной техники.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано, но само строение теперь находится в плачевном состоянии. Сотрудники ведомства продолжают работу по установлению причины возникновения пожара.