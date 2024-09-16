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Posted 16 сентября, 06:17

Published 16 сентября, 06:17

Modified 16 сентября, 07:25

Updated 16 сентября, 07:25

Огонь охватил гаражи в Уфе

Огонь охватил гаражи в Уфе

16 сентября 2024, 06:17
Фото: МЧС России
Сюжет
Башкирия
Пожар произошел на улице Рыбакова, сообщает в понедельник, 16 сентября, МЧС России.

Возгорание произошло в гаражном кооперативе на улице Рыбакова в Уфе. По сообщениям очевидцев, пламя охватило несколько строений, и огонь начал разгораться все сильнее и сильнее.

Фото: МЧС России.

Спасатели из МЧС России совместно с муниципальной пожарной охраной прибыли на место происшествия и смогли локализовать пожар на площади 35 квадратных метров. На борьбу с огнем были направлены 13 специалистов и 4 единицы специализированной техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано, но само строение теперь находится в плачевном состоянии. Сотрудники ведомства продолжают работу по установлению причины возникновения пожара.

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