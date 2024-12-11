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2024
Молодой командир из Башкирии завоевал авторитет на СВО
11 декабря, 07:53
Кураист из Башкирии погиб на СВО
21 октября, 18:57
Турецкий подвиг украсил Уфу
16 сентября, 07:32
Награду от Путина получил выживший брат
12 сентября, 04:37
Дети помочились на мемориал афганцам в Нефтекамске
10 сентября, 18:55
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе
19 августа, 13:57
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
15 августа, 04:52
Названы главные герои СВО из Башкирии
1 августа, 17:37
Дети оказались в горящей квартире в Башкирии
В городе Янаул братья оказались в смертельной опасности из-за пожара на последнем этаже многоквартирного дома вечером в четверг, 1 августа, сообщает МЧС России.
1 августа, 15:38
Школьники спасли пьяного мужчину в Башкирии
Спасти незнакомца им помогли знания с уроков ОБЖ, сообщает ГК по ЧС РБ.
18 июля, 12:12
«Пусть Уфа знает своих „Героев“
Агрессивный мужчина устроил потасовку с купольной камерой наблюдения системы безопасности, сообщила жительница Уфы.
15 июля, 19:45
«Муза» — на боевом посту: девушка из Башкирии служит на СВО в самых тяжелых условиях
Она работает в «красной зоне» в самом пекле. Откуда забирает тяжелораненых и прямо в пути, по дороге в госпиталь, оказывает первую помощь.
30 июня, 06:25
Меладзе наградили в Башкирии
Мужчина и двое его товарищей получили ордена генерала Шаймуратова за спасение раненых, сообщает глава администрации Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов.
27 июня, 17:01
В Стерлитамаке попрощались сразу с двумя бойцами СВО
13 мая, 04:38
Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений
7 мая, 09:31
2019
Герой Беслана, спасавший 15 лет назад людей, сегодня борется за свою жизнь в Уфе
Парня избили до полусмерти за сделанное замечание.
30 августа 2019, 09:27
2018
Группа «Альфа» почтит память Руслана Холбана из Башкирии
7 мая 2018, 04:32
В День защитника Отечества вспоминаем Героев России из Башкирии
22 февраля 2018, 21:00
2017
В Уфе появилась улица в честь бывшего министра МВД Башкирии
15 ноября 2017, 08:35

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