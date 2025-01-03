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Добровольцы

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Январь
Огонь поглотил тонны сена в Башкирии
3 января, 13:27
Октябрь 2024
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября 2024, 11:52
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября 2024, 09:59
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября 2024, 07:59
Сельхозтехника горит в Башкирии
12 октября 2024, 05:07
Пожар охватил 100 га в Башкирии
4 октября 2024, 07:28
Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
3 октября 2024, 06:54
Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть
2 октября 2024, 05:28
В Башкирии горят комбайны
1 октября 2024, 06:19
Сентябрь 2024
Хабиров поблагодарил за гостинцы
26 сентября 2024, 19:39
Турецкий подвиг украсил Уфу
16 сентября 2024, 07:32
Мобилизация в Башкирии уже в сентябре — правда или ложь
8 сентября 2024, 19:44
Глава Башкирии уехал на СВО
5 сентября 2024, 06:59
Август 2024
СРОЧНО. В Башкирии пропал ребенок
23 августа 2024, 18:38
Мобилизация в России будет осенью 2024 года — Bloomberg
14 августа 2024, 18:49
Июль 2024
Видео. В Башкирии на женщину с неба свалился мужчина
На горе Торатау в Ишимбайском районе Башкортостана во время экстремальной прогулки на туристку свалился парапланерист, сообщает МЧС России.
29 июля 2024, 17:02
Мальчик в черном исчез в Уфе
10 июля 2024, 06:40
Горящий автобус тушили добровольцы и пожарные в Башкирии
В рейсовом транспорте находились 43 туриста из Челябинской области, сообщает пресс-служба МЧС РБ.
7 июля 2024, 17:53
Май 2024
В Стерлитамаке пропал 13-летний мальчик
Ребёнок ушёл из дома 6 мая и до сих пор не вернулся.
7 мая 2024, 09:31
Башкирские бойцы строят мечеть в ДНР к Курбан-Байраму
Добровольцы уже установили Поклонный крест, а открытие мечети планируют к Курбан-Байраму уже этим летом.
3 мая 2024, 09:43

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