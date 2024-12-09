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Художники

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2024
Салават Юлаев отстает от «Метеора» в борьбе за место на купюре
9 декабря, 08:48
Турецкий подвиг украсил Уфу
16 сентября, 07:32
2023
В Уфе ёлку от известного художника продают за 8 млн рублей
Покупателей уникального произведения искусства также ожидает приятный бонус, сообщается в объявлении на сайте Avito.ru
12 ноября 2023, 05:21
2021
В Петербурге открылась выставка уфимской художницы Ольги Цимболенко
9 октября 2021, 07:40
2019
Радий Хабиров посоветовал автору скандальной карикатуры извиниться перед татарами
18 июня 2019, 13:49
Путин нефтью: Как уфимец пишет портреты сильных мира сего черным золотом
Среди героев работ уфимского художника Марселя Шайдуллина также Игорь Сечин и Радий Хабиров.
14 мая 2019, 12:00
2017
В Санкт-Петербурге башкирские художники подарили Шевчуку портрет его мамы
5 ноября 2017, 08:26
Уфимские художники - насколько вы искусствовед?
30 мая 2017, 02:43

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