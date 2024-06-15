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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Необычный рисунок появился на севере Уфы

Необычный рисунок появился на севере Уфы

15 июня 2024, 11:01
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
О новом мурале рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

Еще один красочный мурал появился в Уфе. На этот раз оригинальный рисунок появился на одной из стен дома №3 по ул. Невского в микрорайоне Черниковка. Автором работы выступил художник Никита Erendaj.

Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram

По его словам, изображенная им девушка призвана воплотить промышленный район с его многочисленными предприятиями. Куница, которую та держит на руках, символизирует город, с которым у района на протяжении истории были разные отношения.

Во лбу в девушки горит падающая путеводная звезда. Момент её падения, как говорит художник, это возможность загадать заветное желание.

Напомним, ранее мурал украсил фасад дома в уфимском Сипайлово. По словам художника Алексея Кислова, он постарался изобразить древний башкирский ритуал, символизирующий взросление и становление мужчины.

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