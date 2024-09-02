Уфимку привезли к врачам на катере

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Кадры спасения пожилой горожанки опубликовали спасатели. Как рассказали сотрудники оперативной службы, 63-летняя женщина спускалась по крутому склону в районе «Трамплина». В какой-то момент уфимка поскользнулась и совершила «жёсткое приземление», сломав себе лодыжку.
Не сумев продолжить путь самостоятельно, женщине оставалось только позвонить в «112». В сложных условиях спасатели на носилках транспортировали пострадавшую до реки, а оттуда — на катере до другого берега. Уже на суше спасателей с пациенткой ожидала машина скорой помощи.