Уфимку привезли к врачам на катере

Не сумев продолжить путь самостоятельно, женщине оставалось только позвонить в «112». В сложных условиях спасатели на носилках транспортировали пострадавшую до реки, а оттуда — на катере до другого берега. Уже на суше спасателей с пациенткой ожидала машина скорой помощи.