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Published Сегодня, 17:26

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Updated Сегодня, 17:28

Уфимку привезли к врачам на катере

Уфимку привезли к врачам на катере

2 сентября 2024, 17:26
Фото: УГЗ г. Уфы
В столице Башкирии поклонница «фитнеса на грядках» серьёзно травмировалась, выбрав опасный маршрут до своего участка — сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Кадры спасения пожилой горожанки опубликовали спасатели. Как рассказали сотрудники оперативной службы, 63-летняя женщина спускалась по крутому склону в районе «Трамплина». В какой-то момент уфимка поскользнулась и совершила «жёсткое приземление», сломав себе лодыжку.

Не сумев продолжить путь самостоятельно, женщине оставалось только позвонить в «112». В сложных условиях спасатели на носилках транспортировали пострадавшую до реки, а оттуда — на катере до другого берега. Уже на суше спасателей с пациенткой ожидала машина скорой помощи.

Видео: УГЗ г. Уфы

Ранее в Башкирии пенсионер, переходя реку по мосту, свалился с переправы в воду и погиб.

В Башкирии пенсионер упал с моста и утонул
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