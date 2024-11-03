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Пострадавшие

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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Октябрь
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
25 октября, 17:42
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии
24 октября, 05:42
Общежитие вспыхнуло в Уфе
21 октября, 16:35
Женщина сгорела на кухне в Уфе
14 октября, 09:44
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Момент взрыва в Уфе попал на видео
13 октября, 08:34
«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы
11 октября, 10:32
Подросток упал в шахту в Башкирии
8 октября, 17:54
Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
6 октября, 05:41
Рынок горит в Башкирии
2 октября, 17:13
Сентябрь
Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек
28 сентября, 03:50
Бригада строителей поднимает из руин взорванный дом в Башкирии
24 сентября, 16:32
Чувствительный контент. Мясорубка размолотила руку ребенка в Башкирии
24 сентября, 10:29
Три иномарки всмятку в Башкирии — что известно о жертвах
24 сентября, 08:10

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