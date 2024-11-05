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Спасение

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Ноябрь
Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии
5 ноября, 04:54
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Октябрь
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой
28 октября, 08:03
Женщина выползла из пожара в Башкирии
27 октября, 15:05
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
Инвалид чудом спасся из огня в Башкирии
15 октября, 07:13
Женщина сгорела на кухне в Уфе
14 октября, 09:44
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
«Ларгус» перевернулся на пустом месте — есть жертвы
11 октября, 10:32
Уфимец внезапно застрял в диване
6 октября, 11:10
Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
3 октября, 06:54
Сентябрь
Курьер спас пенсионера в Уфе
29 сентября, 09:23
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Отважный сосед спас трех сестер в Башкирии
18 сентября, 15:16
Черная кошка переполошила Уфу
17 сентября, 07:03
Брошенная любовником уфимка пропала в лесу
16 сентября, 11:36
Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии
7 сентября, 07:08
Подвиг массажиста увековечили в Башкирии
4 сентября, 10:01

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