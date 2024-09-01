В Башкирии пенсионер выпал с моста и утонул

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
По данным спасателей, неизвестный мужчина утонул в Туймазинском районе региона, вблизи посёлка Райманово. Бездыханное тело в одежде нашли в реке Усень. Личность погибшего сейчас пытаются установить.
Ещё один трагический случай произошёл в Чишминском районе. В деревне Бочкарёвка 70-летний мужчина переходил мост через реку Дёму. Каким-то образом пожилой сельчанин выпал с переправы в воду. Выплыть самостоятельно пенсионер не смог — мужчина захлебнулся и погиб.
Ранее в Иглинском районе турист из Татарстана застрял в пещере. Мужчина гулял с компанией и в какой-то момент оступился. Из-за сломанной ноги пострадавший не мог самостоятельно выбраться.