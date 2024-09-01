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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Башкирии пенсионер выпал с моста и утонул

В Башкирии пенсионер выпал с моста и утонул

1 сентября 2024, 11:50
Фото: МЧС
Двое мужчин из Башкирии пополнили печальную статистику, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан.

По данным спасателей, неизвестный мужчина утонул в Туймазинском районе региона, вблизи посёлка Райманово. Бездыханное тело в одежде нашли в реке Усень. Личность погибшего сейчас пытаются установить.

Ещё один трагический случай произошёл в Чишминском районе. В деревне Бочкарёвка 70-летний мужчина переходил мост через реку Дёму. Каким-то образом пожилой сельчанин выпал с переправы в воду. Выплыть самостоятельно пенсионер не смог — мужчина захлебнулся и погиб.

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Ранее в Иглинском районе турист из Татарстана застрял в пещере. Мужчина гулял с компанией и в какой-то момент оступился. Из-за сломанной ноги пострадавший не мог самостоятельно выбраться.

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