В Башкирии пенсионер выпал с моста и утонул

Ещё один трагический случай произошёл в Чишминском районе. В деревне Бочкарёвка 70-летний мужчина переходил мост через реку Дёму. Каким-то образом пожилой сельчанин выпал с переправы в воду. Выплыть самостоятельно пенсионер не смог — мужчина захлебнулся и погиб.