Рубрика "Дом и сад" предлагает советы и вдохновение для создания уюта и гармонии в вашем доме и саду. Здесь собраны статьи о ландшафтном дизайне, уходе за растениями, интерьерных решениях и лайфхаках для домашних дел. Узнайте, как выбрать растения для сада, ухаживать за цветами, организовать пространство и создать стильный интерьер. Раздел подходит как для опытных хозяев, так и для начинающих, охватывая темы от сезонных работ до обустройства дома с практическими рекомендациями.