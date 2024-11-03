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Дачный дом с садом

Дом и сад

Фото: 1MI. Дачный дом с садом
Рубрика "Дом и сад" предлагает советы и вдохновение для создания уюта и гармонии в вашем доме и саду. Здесь собраны статьи о ландшафтном дизайне, уходе за растениями, интерьерных решениях и лайфхаках для домашних дел. Узнайте, как выбрать растения для сада, ухаживать за цветами, организовать пространство и создать стильный интерьер. Раздел подходит как для опытных хозяев, так и для начинающих, охватывая темы от сезонных работ до обустройства дома с практическими рекомендациями.
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