mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Травма

Выбрать дату
Ноябрь
Пьяный водитель задавил гаишника в Башкирии
14 ноября, 07:06
Уфимец пойдёт под суд за детский смех
1 ноября, 05:57
Октябрь
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Уфимские хоккеисты играли за еду
19 октября, 14:29
«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»
18 октября, 16:31
Матч «Барыс» и «Салавата Юлаева»: где смотреть и прогнозы на победу
16 октября, 09:56
Падение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина
10 октября, 08:21
Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах
10 октября, 07:10
Детсад скрыл перелом у ребенка
9 октября, 10:38
Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»
7 октября, 11:06
Замученный школьником кот нашел дом
4 октября, 08:06
Сентябрь
Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии
28 сентября, 06:00
Лидер «Салавата Юлаева» переведен из реанимации
25 сентября, 12:59
«К коллегам он вышел уже без руки»
25 сентября, 08:34
Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии
24 сентября, 08:04
«СЮ» посвятил победу над «Локомотивом» травмированному игроку
22 сентября, 08:24
Лидера «Салавата Юлаева» спецбортом отправили в Москву
19 сентября, 09:07
Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии
18 сентября, 12:17
Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
18 сентября, 06:25
Матч «Салавата Юлаева» закончился приездом скорой
17 сентября, 20:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика