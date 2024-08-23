Пассажир такси погиб в ДТП в Уфе

Поздно вечером в пятницу, 23 августа, спасатели МЧС обнаружили на асфальте пострадавших в ДТП людей: они лежали на месте аварии без сознания. Массовое ДТП, куда вызвали спасателей, произошло в на перекрестке улиц Ухтомского и Левина в Дёмском районе Уфы. Там, по предварительным данным, столкнули два ВАЗа и Land Rover Range Rover.