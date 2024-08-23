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Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Такси попало в жёсткое ДТП в Уфе

Пассажир такси погиб в ДТП в Уфе

23 августа 2024, 18:52
Фото: ГАИ Уфы

Такси попало в жёсткое ДТП в Уфе

Пострадавших в массовой аварии разбросало по асфальту без сознания, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Поздно вечером в пятницу, 23 августа, спасатели МЧС обнаружили на асфальте пострадавших в ДТП людей: они лежали на месте аварии без сознания. Массовое ДТП, куда вызвали спасателей, произошло в на перекрестке улиц Ухтомского и Левина в Дёмском районе Уфы. Там, по предварительным данным, столкнули два ВАЗа и Land Rover Range Rover.

На асфальте после аварии остались лежать двое пострадавших. Остальные участники жёсткой массовой аварии с места ДТП исчезли. Спасатели оказали людям без сознания первую помощь и передали пострадавших прибывшим на место ДТП медикам. Их экстренно госпитализировали.

Причины и участников аварии предстоит устанавливать полиции и ГАИ.

UPD: В аварии столкнулись два автомобиля. Один из них — такси. Есть жертвы.

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