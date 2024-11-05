mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Травмы

Выбрать дату
Ноябрь
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии
5 ноября, 09:30
Ужасный квест довел до суда в Башкирии
1 ноября, 07:22
Октябрь
Уфимка выпала из многоэтажки
26 октября, 09:15
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
22 октября, 05:54
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
18 октября, 12:07
Тройное ДТП в Уфе помогло полиции
17 октября, 08:34
Видео. Элитный «Мерседес» разбился под Уфой
16 октября, 07:17
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе
15 октября, 07:45
Квадроцикл разбился под Уфой
14 октября, 07:14
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
Подросток упал в шахту в Башкирии
8 октября, 17:54
«Болгарка» почти обезглавила мужчину в Башкирии
4 октября, 07:19
Байкер погиб под КамАзом в Башкирии
1 октября, 12:45
Уфимец переломал ребра в каршеринге
1 октября, 06:39
Сентябрь
Мужчина упал с 12 этажа в Уфе
30 сентября, 08:25
Подросток погиб за рулём ВАЗа в Башкирии
29 сентября, 08:57
Видео. «Приора» улетела с моста в Башкирии
27 сентября, 06:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика