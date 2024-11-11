mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пенсионер

Выбрать дату
Ноябрь
Столетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуков
11 ноября, 05:17
Октябрь
Автохлам стал вещдоком в Башкирии
18 октября, 06:22
Видео. Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии
15 октября, 04:55
Каннибал из Башкирии попал к врачам
4 октября, 09:55
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Курьер спас пенсионера в Уфе
29 сентября, 09:23
Старый алкоголик с топором перепугал Салават
13 сентября, 14:29
Пенсионер угробил своего пассажира в Башкирии
10 сентября, 07:05
Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии
7 сентября, 07:08
Уфимку привезли к врачам на катере
2 сентября, 17:26
Август
Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели
26 августа, 18:03
Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа
16 августа, 10:26
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии
4 августа, 11:00
Июль
В Башкирии пенсионер выманил в лес и зарезал свою собутыльницу
27 июля, 09:51
Уфимец разбил голову 88-летней бабушке
26 июля, 12:01
Аферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000
19 июля, 06:46
«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки
19 июля, 05:33
Мужчина задавил внука в Башкирии
8 июля, 11:54
Июнь
Житель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви
7 июня, 07:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика