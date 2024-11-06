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Ноябрь
Дорожники скрутили грабителя в Уфе
6 ноября, 07:20
Октябрь
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Видео. Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане
22 октября, 07:55
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Уфимец внезапно застрял в диване
6 октября, 11:10
Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
3 октября, 06:54
Мэр Оренбурга уедет из Уфы не с пустыми руками
2 октября, 09:09
Башкирский чиновник вернулся с СВО
2 октября, 05:20
Сентябрь
Курьер спас пенсионера в Уфе
29 сентября, 09:23
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Уфимских вдов бойцов СВО сделают психологами
16 сентября, 13:49
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Глава района в Башкирии попросил за семью из Курской области
11 сентября, 07:02
Ветеран бросился на помощь по первому звонку в Башкирии
7 сентября, 07:08
Уфимка едва не погибла в Северной Осетии
3 сентября, 04:08
Уфимку привезли к врачам на катере
2 сентября, 17:26
Август
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
30 августа, 10:22
«УАЗик» проиграл схватку грязи Башкирии
25 августа, 17:47
СРОЧНО. В Башкирии пропал ребенок
23 августа, 18:38

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