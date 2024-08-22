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Школьница взмыла в воздух от удара об машину в Уфе

Школьница взмыла в воздух от удара об машину в Уфе

22 августа 2024, 07:23
Фото: ГАИ Уфы
Момент дорожной аварии попал на запись автомобильного видеорегистратора, сообщает городская служба ГАИ.

Подросток попала под колёса автомобиля в Уфе днем в среду, 21 августа. Известно, что за рулем легкового автомобиля «Богдан» был 19-летний парень. Он не уступил преимущество в движении 14-летней жительнице Уфы, когда та хотела перейти дорогу по «зебре». Всё случилось возле дома №1 на улице Правды в Уфе. Водитель сбил девушку. Удар был такой силы, что девушка взмыла в воздух, а ее пакеты полетели следом. Момент попал на запись видеорегистратора автомобиля, который ехал во встречном направлении.

Получившую травму девушку «Скорая помощь» срочно увезла в больницу. Характер и тяжесть травм не сообщается. По факту дорожной аварии начато следствие, сообщает ГИБДД Уфы.


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Видео: ГАИ Уфы
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