Школьница взмыла в воздух от удара об машину в Уфе

Подросток попала под колёса автомобиля в Уфе днем в среду, 21 августа. Известно, что за рулем легкового автомобиля «Богдан» был 19-летний парень. Он не уступил преимущество в движении 14-летней жительнице Уфы, когда та хотела перейти дорогу по «зебре». Всё случилось возле дома №1 на улице Правды в Уфе. Водитель сбил девушку. Удар был такой силы, что девушка взмыла в воздух, а ее пакеты полетели следом. Момент попал на запись видеорегистратора автомобиля, который ехал во встречном направлении.