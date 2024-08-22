Школьница взмыла в воздух от удара об машину в Уфе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Подросток попала под колёса автомобиля в Уфе днем в среду, 21 августа. Известно, что за рулем легкового автомобиля «Богдан» был 19-летний парень. Он не уступил преимущество в движении 14-летней жительнице Уфы, когда та хотела перейти дорогу по «зебре». Всё случилось возле дома №1 на улице Правды в Уфе. Водитель сбил девушку. Удар был такой силы, что девушка взмыла в воздух, а ее пакеты полетели следом. Момент попал на запись видеорегистратора автомобиля, который ехал во встречном направлении.
Получившую травму девушку «Скорая помощь» срочно увезла в больницу. Характер и тяжесть травм не сообщается. По факту дорожной аварии начато следствие, сообщает ГИБДД Уфы.