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В Башкирии вспыхнуло огромное здание

За час до жуткого пожара в заброшке видели подростков

22 августа 2024, 07:15
Фото: МЧС Республики Башкортостан

В Башкирии вспыхнуло огромное здание

Причина возгорания давно не эксплуатируемого здания будет выяснена в ходе расследования, сообщает МЧС Республики Башкортостан.

В городе Октябрьский в Башкирии вечером в среду, 21 августа, произошел пожар. Очевидцы вызвали спасателей на тушение заброшенного административного здания на улице 8 Марта в микрорайоне «Заитово». Горело огромное здание «Блокжилкомплект», оно высотой в четыре этажа и давно не эксплуатируется. Как пишут в соцсетях местные жители, до пожара там видели подростков. Причина возгорания и стали ли ею детские шалости — пока не установлена.

Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, огонь охватил третий и четвертый этажи заброшки. Пожар распространился на площадь в 300 квадратных метров и охватил рамы, полы и брошенное в здании имущество. Огонь тушили 32 специалиста и 10 единиц техники.

Видео: МЧС Республики Башкортостан
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