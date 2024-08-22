За час до жуткого пожара в заброшке видели подростков

В городе Октябрьский в Башкирии вечером в среду, 21 августа, произошел пожар. Очевидцы вызвали спасателей на тушение заброшенного административного здания на улице 8 Марта в микрорайоне «Заитово». Горело огромное здание «Блокжилкомплект», оно высотой в четыре этажа и давно не эксплуатируется. Как пишут в соцсетях местные жители, до пожара там видели подростков. Причина возгорания и стали ли ею детские шалости — пока не установлена.



Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, огонь охватил третий и четвертый этажи заброшки. Пожар распространился на площадь в 300 квадратных метров и охватил рамы, полы и брошенное в здании имущество. Огонь тушили 32 специалиста и 10 единиц техники.