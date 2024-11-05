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Больница

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Ноябрь
Следствие взялось за массовое отравление в Уфе
5 ноября, 08:39
Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии
1 ноября, 06:19
Октябрь
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Треть Башкирии вакцинировали
22 октября, 14:44
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
22 октября, 05:54
Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
21 октября, 18:08
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»
18 октября, 16:31
Когда тянет на остренькое: ребенок перекусил острыми щипцами в Уфе
17 октября, 08:15
Элвин Грей потерял слух
13 октября, 15:32
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
Лидер «Салавата Юлаева» едва стоит на ногах
10 октября, 07:10
Элвин Грей угодил в больницу
10 октября, 03:30
Грузовик сбил ребёнка в Уфе
9 октября, 08:27
Подросток упал в шахту в Башкирии
8 октября, 17:54
Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе
8 октября, 07:42
Первая красотка Уфы попала в больницу с финала «Мисс Россия 2024»
7 октября, 11:06
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
6 октября, 08:18

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