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Труп юноши нашли на стройке в Уфе
3 ноября, 10:07
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Уфимский убийца получил год колонии
4 октября, 12:19
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Убийце уфимской чиновницы скостили срок
27 сентября, 16:39
Уфимец украл у матери друга почти ₽1 млн
19 сентября, 11:11
Звонок стоил жизни женщине из Башкирии
4 сентября, 09:04
Убийство россиянки на Маврикии — что известно о жуткой трагедии
23 августа, 16:46
Школьница взмыла в воздух от удара об машину в Уфе
22 августа, 07:23
Видео. Подросток-угонщик попался в Башкирии
15 августа, 12:57
Смертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии
23 июля, 06:23
В Башкирии голодный медведь съел сородича
8 мая, 10:16
В Уфе сверстницы избили и ограбили школьницу
Группа подростков в селе Нагаево под Уфой избила и ограбила сверстницу, сообщает телеграм-канал SHOT.
6 мая, 10:55
2023
Машина без водителя насмерть сбила женщину в Башкирии
В Зилаирском районе республики завершили расследование уголовного дела в связи с аварией, в которой погибла женщина.
27 сентября 2023, 15:23

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