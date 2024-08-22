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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Башкирии чиновница пошла под суд за дружескую услугу

Пара печатей — и ты уголовница

22 августа 2024, 07:02

В Башкирии чиновница пошла под суд за дружескую услугу

Женщина схлопотала условку и явно поставила крест на своей карьере, сообщает СК РБ.

Балтачевский межрайонный суд Башкирии рассмотрел уже ставшее печальной банальной практикой для региона уголовное дело. На скамье подсудимых — глава сельского поселения Бураевского района. В обвинительном заключении прокурора — фабула уголовного дела о служебном подлоге. Причина — банальная глупость.

Все произошло в 2023 году. Тогда житель Бураевского района в апреле получил наказание за уклонение от уплаты алиментов. Суд наказал алиментщика обязательными работами на 100 часов. Мужчина принес постановление суда к главе сельского поселения. Стоит догадываться, что алиментщик не горел желаем махать метлой или красить заборы на виду у земляков. А в маленьких поселениях, знаете ли, все друг друга знают. Так что ему, минимум, грозил позор и дурная слава. Как договаривались и договаривались ли осужденный и чиновница — история умалчивает. Так или иначе, мужчина на работы не выходил, а женщина подделала документы об отбытии наказания. Служебный подлог вскрыла проверка.

— Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком на тот же период, — указано в сообщении пресс-службы СК РБ.

Приговор не вступил в законную силу, его вряд ли будут опротестовывать, так как женщина признала свою вину.

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