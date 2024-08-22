День города оставили без концерта в Башкирии

Напомним, ранее об изменении формата или отмене Дня города заявили руководители трех городов Башкирии. Так, День города в Нефтекамске праздник приобретет так же патриотическую окраску. Власти Уфы, которая в 2024 году празднует свое 450-летие, в среду, 21 августа, сообщили о замене звезд на День города. Кто приедет на День города в Уфу — читайте здесь.