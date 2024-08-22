День города оставили без концерта в Башкирии

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Исполняющий обязанности мэра города Салават Артур Рундау обратился к землякам через свой Telegram-канал. Артур Рундау сообщил, что традиционная привычно развлекательная часть празднования Дня города в Салавате претерпит изменения и получит патриотический вектор. Вместо песен и плясок жители Салавата будут праздновать День города в 2024 году плетением маскировочных сетей. Вся программа запланирована на 24 августа 2024 года.
Напомним, ранее об изменении формата или отмене Дня города заявили руководители трех городов Башкирии. Так, День города в Нефтекамске праздник приобретет так же патриотическую окраску. Власти Уфы, которая в 2024 году празднует свое 450-летие, в среду, 21 августа, сообщили о замене звезд на День города. Кто приедет на День города в Уфу — читайте здесь.